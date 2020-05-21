Шавернев: КХЛ нужно показать состав и бюджет, чтобы особо не смеялись над «Барысом»

Бывший государственный тренер Казахстана Сергей Шавернев прокомментировал трансферную политику «Барыса».



«Хенрик Карлссон в первую очередь интересен нам для сборной Казахстана. Всё-таки он вратарь с огромным опытом. Это положительный нюанс. А то, что Мэттью Фрэттин вернулся… Потолок зарплат, скорее всего, будет сказываться в этом сезоне. Про него говорили постоянно. Сейчас пришёл Алексей Морозов, которому надо проявить себя как президенту, он взялся за дело. Клубы усредняются.



Поэтому „Ак Барс“, где играл Мэттью Фрэттин, найдёт себе за те же деньги более сильного игрока. А у „Барыса“ есть большая вероятность ошибиться. Во-первых, рынок по игрокам просел. С этой пандемией ведь до конца не ясно, что будет с границами. Мы не знаем, когда откроются российские границы, когда откроются международные границы. И в этом сложность. Но сейчас руководству клуба, я считаю, нужно показать укомплектованность.



«Барыс» уже укомплектован на 90 процентов. Особенно сейчас — с приходом Мэттью Фрэттина и Хенрика Карлссона. И самой КХЛ нужно показать состав и бюджет, чтобы особо не смеялись над «Барысом». С другой стороны, для прихода главного тренера остаётся маленькая маржа, маленький люфт. Скорее всего, будет какое-то точечное небольшое укомплектование команды», — приводят слова Шавернева Vesti.kz.

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