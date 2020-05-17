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Глава Федерации хоккея Польши удивлён слухами о возможном назначении Валтонена в «Барыс»

Глава Федерации хоккея Польши удивлён слухами о возможном назначении Валтонена в «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Президент Федерации хоккея Польши Мирослав Минкин прокомментировал новость о возможном уходе главного тренера национальной команды Томека Валтонена в «Барыс» и сборную Казахстана.

«Удивила новость, вы первыми сообщили мне об этом. Значит, это показывает, что мы не ошиблись в выборе Томека Валтонена в качестве главного тренера сборной Польши. Если он уйдёт, то одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной станет Томаш Демкович. Мы хотим, чтобы тренер постоянно находился в Польше и координировал весь тренировочный процесс», — цитирует Мирослава Минкина Przeglad Sportowy.

Напомним, главный тренер сборной Польши рассказал о переговорах с «Барысом» и готовности поработать со сборной Казахстана.

Томек Валтонен: мне будет интересно поработать со сборной Казахстана
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