«Отхватил, конечно, женщину». Панарин показал, как дочь Олега Знарка моет их машину

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал видео в «инстасториз». Он показал, как его подруга Алиса Знарок моет машину.

«Отхватил, конечно, женщину», — сказал Панарин, комментируя действия Алисы.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8849 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 317 554 человека, из которых выздоровел 92 681. Зафиксировано ещё 127 летальных исходов. За всё время скончалось 3099 человек.