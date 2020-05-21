«Отхватил, конечно, женщину». Панарин показал, как дочь Олега Знарка моет их машину

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал видео в «инстасториз». Он показал, как его подруга Алиса Знарок моет машину.
«Отхватил, конечно, женщину», — сказал Панарин, комментируя действия Алисы.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 8849 человек. В настоящий момент общее число заболевших составляет 317 554 человека, из которых выздоровел 92 681. Зафиксировано ещё 127 летальных исходов. За всё время скончалось 3099 человек.
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