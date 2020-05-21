Агент Романов: мы в диалоге с ЦСКА по поводу подписания контракта с Александром Поповым

Хоккейный агент Станислав Романов рассказал о трансферной судьбе своих клиентов — нападающих Александра и Андрея Поповых, а также форварда Антона Глинкина.

«Мы в диалоге с ЦСКА по поводу подписания нового контракта с Александром Поповым. Что касается Андрея Попова и Антона Глинкина, то оба игрока находятся на рынке неограниченно свободных агентов, ведём переговоры», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне 39-летний Попов принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+15". В трёх матчах плей-офф обладатель Кубка Гагарина 2019 года не отметился результативными действиями.