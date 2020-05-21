Гавриков: уверен, Григоренко поможет «Коламбусу». Он обладает большим талантом

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал переход в клуб Михаила Григоренко. Российский форвард ЦСКА подписал однолетний контракт с «Блю Джекетс» на $ 1,2 млн, который вступит в силу, когда в НХЛ откроется окно переходов.

«Да, мы много общались. Здорово, что в команде появится ещё один российский игрок. Уверен, он нам очень поможет. Отличный хоккеист, обладает большим талантом. Рад, что Михаил присоединился к нам», — приводит слова Гаврикова пресс-служба «Коламбуса».

В минувшем сезоне в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ Григоренко забросил 19 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.