Ленер — Алиу: жаль, что тебе пришлось пройти через это. Если нужна помощь, дай мне знать
Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал рассказ хоккеиста Акима Алиу об унижениях, которые он терпел в молодёжном хоккее.
«Прочитал эту сильную историю. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Аплодирую за то, что ты поделился этим. Мы должны становиться лучше и способствовать изменениям. Аким, если нужна помощь, дай мне знать», — написал Ленер в своём «твиттере».
В минувшем сезоне Ленер стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Шведский вратарь победил алкогольную и наркотическую зависимость, вылечился от биполярного расстройства личности. Робин неоднократно признавался, что помышлял о самоубийстве.
Алиу, из-за которого уволили Питерса, вспомнил унижения 15-летней давности
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