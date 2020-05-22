Гатиятулин: соскучился по Челябинску, хочу радовать болельщиков «Трактора» в новом сезоне

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился эмоциями от возвращения в челябинский клуб.

«Приступил к работе, более детально вникаю в комплектование команды. Также корректируем программу подготовки, которую отправили игрокам, и составляем непосредственно план работы в межсезонье. Плюс у «Трактора» запланированы два предсезонных турнира. Смотрим, чтобы всё соответствовало регламенту, вникаем во все детали подготовки к сезону. Если границы так и не откроют, то сборы пройдут в Челябинске. А если получится всё-таки уехать, то это будет Финляндия.

На самом деле соскучился по Челябинску, по болельщикам, по «Трактору», по работе главным тренером. С огромной ответственностью подхожу к делу, будем строить команду и радовать болельщиков в новом сезоне.

Очень приятно, что у нас люди живут командой. В свою очередь мы приложим все усилия, чтобы радовать болельщиков. У меня остались очень тёплые воспоминания от сезона-2017/2018, тогда болельщики были как наш шестой игрок. Уверен, в новом чемпионате они также будут с нами рядом», — приводит слова Гатиятулина Allhockey.Ru.

Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 год, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.