Руслан Федотенко рассказал, как из-за просроченных виз мог не попасть в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге.

«Я надеялся, что меня выберут на драфте в 2000-м/ «Ванкувер» говорил, что заберёт меня в третьем раунде, «Сент-Луис» — в пятом. Драфт прошёл — я никуда не попал. Ёлки-палки. Агент рассказывал, что перед драфтом пил пиво с генменеджером «Кэнакс», что проблем не будет, меня точно возьмут, так как я играл нетипично для европейца. Не взяли.

Не знал, что и как дальше — в юниорах-то играть нельзя. «Ванкувер» позвал в лагерь новичков, такое же предложение пришло из «Филадельфии». Я находился в Канаде, визы закончились — и канадская, и американская. Агент говорит: «Езжай в Ванкувер, хотя бы границу не нужно пересекать». А я был немного зол на них. Мне же обещали горы, а в итоге ничего. Агент отвечает: «Если поедешь в Филадельфию, тебя могут на таможне не пропустить. И там стиль очень силовой. Им нужны драчуны».

А «Флайерс» мне присылают пять тысяч долларов, только приехать нужно было. Для меня в то время это как миллиарды. Решил лететь туда. Пересекаю границу, меня тормозят. Визы нет.

— Вот у меня приглашение из «Филадельфии».

— Это нелегально. Лети обратно в Канаду. А, у тебя и канадская виза закончилась. Тебя туда тоже не пустят. Тебе нужно обратно в Украину.

— Отлично, как? У меня билета нет. Мне нужно через два дня быть в Филадельфии. Меня ждёт команда.

Прошло полтора часа. У меня забрали паспорт, сказали забрать его потом в Омахе, когда всё правильно оформят. Пропустили. Повезло, а то бы не попал в НХЛ», — цитирует Федотенко телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на эфир канала Николая Хабибулина в YouTube.

Федотенко дважды выигрывал Кубок Стэнли — в 2004 году в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» и в 2009-м в составе «Питтсбург Пингвинз». Всего в НХЛ Федотенко провёл 863 игры регулярного чемпионата, набрав 366 (173+193) очков. В КХЛ с 2012 по 2014 год он выступал за «Донбасс».