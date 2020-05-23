НХЛ объявит формат драфта-2020 после того, как будет утверждён план возобновления сезона

Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате и формате проведения драфта новичков 2020 года после того, как будет утверждён план возобновления сезона, сообщает TSN.

Ранее стало известно, что профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) предварительно одобрил план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата — 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечились более 2 млн человек.