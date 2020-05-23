Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ объявит формат драфта-2020 после того, как будет утверждён план возобновления сезона

НХЛ объявит формат драфта-2020 после того, как будет утверждён план возобновления сезона
Хоккей / НХЛ 0

Руководство Национальной хоккейной лиги примет решение о дате и формате проведения драфта новичков 2020 года после того, как будет утверждён план возобновления сезона, сообщает TSN.

Ранее стало известно, что профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА) предварительно одобрил план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата — 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.

Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечились более 2 млн человек.

Профсоюз игроков НХЛ одобрил возобновление сезона в формате плей-офф из 24 команд
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020