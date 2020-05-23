Голкипер «Динамо» Мн Карнаухов продолжит карьеру в «Металлурге» Нк

Голкипер Михаил Карнаухов покинул минское «Динамо» и продолжит карьеру в новокузнецком «Металлурге», сообщает официальный сайт «зубров».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний голкипер не одержал ни одной победы в 12 матчах, отражая в среднем за игру 88,0% бросков и пропуская 3,57 шайбы. По ходу сезона Караухов провёл 12 матчей в экстралиге за «Динамо-Молодечно» при коэффициенте надёжности 2,88 и 88,0% отражённых бросков.

Карнаухов выступал за минское «Динамо» с сезона-2014/15. С тех пор провёл за клуб в КХЛ 44 матча. Также за свою карьеру Карнаухов провёл 9 матчей в составе национальной сборной Беларуси на чемпионатах мира (2017, 2018) и в Олимпийской квалификации.