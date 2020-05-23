Басков: Карнаухову нужен новый вызов в карьере, он может стать классным вратарём

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал переход Михаила Карнаухова в новокузнецкий «Металлург».



«На мой взгляд, как бывшего голкипера, Михаилу Карнаухову необходим новый вызов в карьере. Лично обсуждал с ним это и посоветовал найти клуб, в котором его талант получил бы больше возможностей раскрыться. Мише надо сейчас играть, играть и играть. Он талантливый голкипер, работал с ним в свое время, как тренер. Уверен, Карнаухов способен вырасти в классного вратаря. Но для этого ему надо играть в команде, где он мог бы стать первым номером и получил бы больше практики», — цитирует функционера официальный сайт минского «Динамо».



В минувшем регулярном чемпионате КХЛ 26-летний голкипер не одержал ни одной победы в 12 матчах, отражая в матче 88,0% бросков и пропуская 3,57 шайбы. В ходе сезона Караухов провёл 12 матчей в Экстралиге за «Динамо-Молодечно» при коэффициенте надёжности 2,88 и 88,0% отражённых бросков.