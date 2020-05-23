Бурмистров: в НХЛ к россиянам относятся не так, как к американцам и канадцам

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ и пожелал удачи игрокам, которые решили перейти в НХЛ.
«Мы ничего не можем оспаривать. Потолок – это хорошо, клубы будут двигаться в одном направлении, не будет разных бюджетов. Было бы хорошо, чтобы потолок постепенно поднимался, как в НХЛ.
Возможное продолжение сезона в НХЛ? Все энхаэловцы, с кем общаюсь, по-разному отвечают. Кто-то хочет продолжать, кто-то — нет. Уже долгое время без хоккея, а начнётся у них сезон или нет, не нам решать.
Тем, кто уезжает в НХЛ, желаю терпения, там будет нелегко. К нам в НХЛ относятся не так, как к канадцам и американцам, нам там надо быть на две головы выше, чтобы быть в составе», — сказал Бурмистров в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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