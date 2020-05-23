«В плей-офф у Умарка всегда хорошее настроение». Бурмистров оценил игру шведа

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением об игре форвардов Линуса Умарка и Теэму Хартикайнена, с которыми вместе выступал за уфимский «Салават Юлаев».
«Умарк и Хартикайнен – два лидера, на тренировках могут побаловаться, но на играх выходят и показывают себя на льду.
Азеведу и Умарк – два топ-легионера, два лидера, но их трудно сравнивать: разноплановые игроки. Умарк – игрок настроения? Видимо, у него в плей-офф всегда хорошее настроение, он показал уровень, как может играть. Иногда сидели и просто улыбались, глядя на его игру. Возможно, в этом году было реально выиграть с «Салаватом» Кубок Гагарина, но, к сожалению, сезон прекратили. Жалко Уми, он правда очень хотел выиграть кубок, пообещал болельщикам, что выиграет, и всё делал для этого», — сказал Бурмистров в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 23 мая 2020
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
-
16:49
-
16:42
-
15:55
-
15:51
-
15:08
-
14:45
-
14:19
-
13:42
-
13:27
-
13:07
-
12:49
-
12:30
-
12:08
-
11:56
-
11:20
-
10:48
-
10:38
-
10:03
-
09:55
-
09:23
-
07:00