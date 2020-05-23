«В плей-офф у Умарка всегда хорошее настроение». Бурмистров оценил игру шведа

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился мнением об игре форвардов Линуса Умарка и Теэму Хартикайнена, с которыми вместе выступал за уфимский «Салават Юлаев».



«Умарк и Хартикайнен – два лидера, на тренировках могут побаловаться, но на играх выходят и показывают себя на льду.

Азеведу и Умарк – два топ-легионера, два лидера, но их трудно сравнивать: разноплановые игроки. Умарк – игрок настроения? Видимо, у него в плей-офф всегда хорошее настроение, он показал уровень, как может играть. Иногда сидели и просто улыбались, глядя на его игру. Возможно, в этом году было реально выиграть с «Салаватом» Кубок Гагарина, но, к сожалению, сезон прекратили. Жалко Уми, он правда очень хотел выиграть кубок, пообещал болельщикам, что выиграет, и всё делал для этого», — сказал Бурмистров в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА в «Инстаграме».

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