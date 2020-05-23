Бурмистров: Знарок перед финалом ЧМ-2014 пожелал удачи. До мурашек, почти слёзы на глазах

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров вспомнил знаменитый жест Олега Знарка на победном ЧМ-2014. Напомним, в полуфинальном матче с командой Швеции (3:1) Знарок провёл ладонью по горлу, обращась к тренеру шведов. Знарок получил дисквалификацию, в финальном матче россияне побеждали без него.



«Прекрасно помню тот жест. Сплотились ли мы после его дисквалификации? Сплотились в автобусе перед матчем, когда Валерьевич зашёл в автобус, каждому пожелал удачи, сказал слова напутствия. До мурашек, чуть ли не слёзы были на глазах. Нас это завело, нас уже даже настраивать не надо было», — сказал Бурмистров в беседе с Павлом Панышевым в шоу «Чемпионата» в «Инстаграме» #ОСТАЁМСЯДОМА.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».