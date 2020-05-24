Маркус Петтерссон — о формате плей-офф НХЛ: надо принять ситуацию такой, как есть

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Маркус Петтерссон поделился ожиданиями от вероятного возобновления сезона НХЛ.

Согласно предложенному формату возобновления сезона, «Питтсбург» (пятое место по проценту очков на Востоке) должен будет провести серию плей-аута с «Монреалем» (12-е место) до трёх побед.

«Важно, что сезон будет завершён. У нас очень хорошая команда, так что это вдохновляет. Чувствуем, что можем победить. Не все будут полностью удовлетворены новым форматом. Но, считаю, это тот случай, когда надо принять ситуацию такой, как есть. Чтобы пройти весь путь к победе, нужно выиграть у всех соперников», – цитирует Петтерссона Hockey Sverige.

Ранее мнением о принятом профсоюзом игроков НХЛ форматом возобновления сезона поделился капитан «Монреаля» Ши Уэбер.