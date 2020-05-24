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Липман: доволен, что Швейцария отказалась претендовать на проведение ЧМ-2021

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Липман: доволен, что Швейцария отказалась претендовать на проведение ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Экс-глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман прокомментировал ситуацию с местом проведения ЧМ-2020, который должен был пройти в Швейцарии, но был отменён из-за пандемии коронавируса.

«Может быть, это неэтично, но я доволен, что Швейцария отказалась претендовать на проведение ЧМ 2021 года и ИИХФ не стала выступать с этой инициативой. Хотя основания для этого имелись, поскольку страна лишилась турнира в нынешнем году из-за коронавируса.

И Фазель говорил, что такой вариант рассматривался: в Цюрихе и Лозанне могли бы провести чемпионат мира в следующем году, а другим городам, уже получившим эти соревнования, пришлось бы подождать лишний сезон. То есть Минск и Рига проводили бы его в 2022 году, Хельсинки — в 2023-м, Санкт-Петербург — в 2024-м, Прага и Острава — в 2025-м, а Швеция и Дания — в 2026-м», — приводят слова Липмана «Известия».

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