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Фазель — о слухах про ЧМ-2023: мне написал Ротенберг, спросил, что происходит

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель — о слухах про ЧМ-2023: мне написал Ротенберг, спросил, что происходит
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался касательно возможного переноса ЧМ-2023 из России в Швейцарию.

«В сложившихся обстоятельствах может произойти что угодно. Но пока наш план относительно чемпионатов мира до 2025 года остаётся прежним. Первоначально поднималась и обсуждалась идея со сдвигом турнира на год, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Швейцарии. Тогда бы следующий был в Беларуси и Латвии и так далее.

Только Россия вместо 2023 года получила бы ЧМ-2025. Однако ситуация изменилась – слишком много вопросов пришлось бы согласовывать и решать швейцарской стороне. Сейчас надо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении ЧМ-2023. Роман Ротенберг читает финскую прессу, поэтому он сам мне написал, спросив, что происходит. Не знаю, не знаю», – цитирует Фазеля «Спорт-экспресс».

Швейцария надеется отобрать у России право проведения чемпионата мира 2023 года
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