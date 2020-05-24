Валеев: здорово, что в «Ак Барсе» молодых ребят подпускают к первой команде

Нападающий системы «Ак Барса» Артём Валеев поделился впечатлениями от дебюта в Континентальной хоккейной лиге.
«Чувства от первой шайбы? Я убежал в атаку, периферийным зрением увидел, что сзади набегают партнёры. Мог сам бросить, но люблю в пасик поиграть (смеется). Я скинул под бросок Воронкову. Дмитрий перевёл на Зарипова, а Данис мне дал на пустые ворота. Мне оставалось подставить клюшку. Я не показывал большую радость, забросив шайбу, но внутри всё переполняло. Не знаю даже, как это описать.
Каково выходить в одной связке с Данисом Зариповым? Об этом думаешь только перед игрой. Когда ты на льду, то нет времени подумать: «А я вот с Зариповым в одной тройке». С кем тренер поставил, с тем и выходишь. На площадке просто выполняешь свою работу и ни о чём другом не думаешь.
Большой плюс, что молодых ребят подпускают к первой команде. Если ты показываешь игру в «Барсе», то тебе дают шанс проявить себя в первой команде. Это очень здорово», — приводит слова Валеева пресс-служба ВХЛ.
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