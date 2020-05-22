Каменский: Зарипов — ключевое звено в системе «Ак Барса»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о продлении контракта между «Ак Барсом» и нападающим Данисом Зариповым.

«Здорово, что «Ак Барс» сумел сохранить Зарипова, и он продолжит нас радовать своей игрой в привычном ему клубе. Уже давно трудно представить Казань и Даниса в отрыве друг от друга, хотя были у него и блестящие годы в Магнитогорске. Но сейчас этот игрок — ключевое звено в системе «Ак Барса». Не только благодаря своему индивидуальному мастерству. Здесь ещё важен его громадный опыт и авторитет, придающий уверенности всей команде и помогающий прогрессировать молодым хоккеистам, которые, находясь рядом с ним на льду во время тренировок, будут брать пример с Даниса», — приводят слова Каменского «Известия».

В прошедшем регулярном чемпионате Зарипов набрал 27 (13+14) очков в 52 матчах при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. Зарипов проводил на льду 14 минут 21 секунду за матч. В плей-офф хоккеист не принял участия из-за травмы. Форвард является пятикратным обладателем Кубка Гагарина.