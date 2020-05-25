Форвард «Северстали» Вовченко прокатился на «Жигулях» в хоккейной экипировке
Пресс-служба череповецкой «Северстали» на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фото, на котором показала, чем занимается нападающий клуба Даниил Вовченко во время самоизоляции. На фото хоккеист едет на «Жигулях» в хоккейной амуниции.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Московское «Динамо» обменяло Петунина и Марковина в «Северсталь»
- 25 мая 2020
-
00:58
-
00:52
-
00:39
-
00:16
- 24 мая 2020
-
22:58
-
21:56
-
21:37
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
20:00
-
19:34
-
19:11
-
18:33
-
17:30
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
13:58
-
13:36
-
13:20
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
11:44
-
11:30
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:05
-
09:45
Партнерский контент