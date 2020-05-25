Octopus Thrower посоветовал «Детройту» обратить внимание на Наместникова

На сайте Octopus Thrower названы варианты усиления для «Детройт Ред Уингз».
В список вошёл российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Наместников. Помимо Наместникова в список попали Алекс Гальченюк («Миннесота Уайлд»), Эрик Хаула («Флорида Пантерз») и Йеспер Фаст («Нью-Йорк Рейнджерс»).
27-летний Владислав Наместников выступает в Национальной хоккейной лиге с 2013 года. Сезон-2019/2020 нападающий начинал в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего его обменяли в «Оттаву Сенаторз», откуда его выменял «Колорадо». Всего в текущем регулярном чемпионате россиянин провёл 65 матчей, записав на свой счёт 31 (17+14) балл при показателе полезности "-5" и 45 минутах штрафного времени.
Регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией.
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