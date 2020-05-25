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КХЛ подтвердила, что братья Зогорна следующий сезон проведут в «Амуре»

КХЛ подтвердила, что братья Зогорна следующий сезон проведут в «Амуре»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подтвердила подписание братьями Томашем и Гинеком Зогорна новых контрактов с хабаровским «Амуром» сроком на один сезон.

32-летний Томаш Зогорна в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги из-за травмы провёл 47 матчей, записав на свой счёт 25 (11+14) баллов при показателе полезности "+7" и 31 минуте штрафного времени. Нападающий проводил на льду 19 минут и 4 секунды за матч.

29-летний Гинек Зогорна в сезоне-2019/2020 сыграл 62 матча, заработав 33 (11+22) очка при показателе полезности "+8" и 18 минутах штрафа. Форвард проводил на площадке 17 минут и 57 секунд за матч.

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