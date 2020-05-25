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Романов — о переходе в «Монреаль»: я уехал за мечтой, дело не в деньгах

Романов — о переходе в «Монреаль»: я уехал за мечтой, дело не в деньгах
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Александр Романов поделился впечатлениями от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

«Конечно, очень классно подписать первый контракт с клубом НХЛ. Маленькая мечта сбылась. Но это только начало. Чувствую себя великолепно. Как подписывал контракт? Электронная подпись. Ощущения в этот момент? Когда подписывал, не очень осознавал. Больше осознал, когда все новости были об этом. Все только об этом и говорили.

Готов играть и в НХЛ, и в АХЛ. Я еду туда доказывать, что могу играть в НХЛ. Дело не в деньгах. Сколько бы мне ни предложили в ЦСКА, я уехал бы за мечтой. Я с уважением и любовью отношусь к своему родному клубу, который меня вырастил, и они так же ко мне отнеслись», — сказал Романов в интервью каналу «Всё хОКкей!» в YouTube.

«Монреаль» — это канадский ЦСКА». Романов рассказал о выборе в пользу НХЛ
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