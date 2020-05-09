«Монреаль» — это канадский ЦСКА». Романов рассказал о выборе в пользу НХЛ

Российский защитник Александр Романов прокомментировал заключение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

«Это решение всей нашей семьи. Принимали его в течение года. Всё было тщательно обдумано, взвешено, в итоге мы пришли к выводу, что мне нужно ехать играть в НХЛ.

Изучал ли историю «Монреаля»? Разумеется. Знаю, что «Канадиенс» — старейший и самый титулованный клуб НХЛ, у него больше всего Кубков Стэнли. Думаю, в плане великой истории «Монреаль» можно сравнить с ЦСКА. По идее, «Монреаль» — это канадский ЦСКА», — сказал Романов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России Александр — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.