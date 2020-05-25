Агент Дементьев: люди едут в НХЛ «за мечтой», но здравый смысл отключается

Хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением об игроках, решивших покинуть КХЛ после сезона-2019/2020 и перебраться в Национальную хоккейную лигу.



«Едут люди „за мечтой“ в НХЛ, но здравый смысл отключается. Пожалуй, сейчас самое неподходящее время для таких решений. Совершенно непонятно, что будет не только с хоккеем, а вообще с профессиональным спортом. Скомканный сезон, возможный локаут в сентябре 2022 года. АХЛ под вопросом», — написал Дементьев в «Твиттере».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

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