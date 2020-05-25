Толопило — о договорном матче: в меня летело слишком много бросков
Голкипер системы минского «Динамо» Никита Толопило вспомнил о своём участии в скандально известном матче «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» (5:6). Напомним, встреча оказалась договорной. несколько хоккеистов дали признательные показания.
«Чувствовал ли я, что в матче что-то не так? Было такое. Выходишь на лёд и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чём дело – я не понимал и даже не думал. Потом стало ясно. Да, в те минуты я понимал, что в меня слишком много летит.
Почему я в итоге снялся с игры? Я потянул пах. Пришлось уйти со льда. Я не знал тогда, что происходит. Не хотелось в этом быть как-то замешанным, какое-то участие принимать», — приводит слова голкипера официальный сайт минского «Динамо».
Устиненко — суду: участвовал в договорном матче, потому что очень нужны были деньги
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