Толопило — о договорном матче: в меня летело слишком много бросков

Голкипер системы минского «Динамо» Никита Толопило вспомнил о своём участии в скандально известном матче «Динамо-Молодечно» и «Могилёва» (5:6). Напомним, встреча оказалась договорной. несколько хоккеистов дали признательные показания.



«Чувствовал ли я, что в матче что-то не так? Было такое. Выходишь на лёд и видишь со стороны, что что-то не так. Но в чём дело – я не понимал и даже не думал. Потом стало ясно. Да, в те минуты я понимал, что в меня слишком много летит.



Почему я в итоге снялся с игры? Я потянул пах. Пришлось уйти со льда. Я не знал тогда, что происходит. Не хотелось в этом быть как-то замешанным, какое-то участие принимать», — приводит слова голкипера официальный сайт минского «Динамо».

Устиненко — суду: участвовал в договорном матче, потому что очень нужны были деньги