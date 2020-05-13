Устиненко — суду: участвовал в договорном матче, потому что очень нужны были деньги
Защитник «Динамо-Молодечно» Никита Устиненко на суде по делу о договорном матче полностью признал вину. Хоккеист в том числе признал вину в распространении порнографии в групповом чате в Интернете. Спортсмен попросил у суда снисхождения.
«Договорной матч? Допустил слабость, очень нужны были деньги. Готов понести наказание, прошу не лишать возможности играть в хоккей. Больше ничего не умею. Надеюсь своей игрой загладить вину перед Республикой Беларусь и болельщиками.
О возможности сыграть договорной матч узнал от Сырея. Он сказал, что есть возможность проиграть встречу и при этом заработать денег. Сказал, что этим самым мы ещё руководство клуба накажем за невыплаты зарплаты», — приводит слова игрока «Прессбол».
7 игроков «Динамо-Молодечно» дисквалифицированы за договорные матчи
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