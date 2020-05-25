Экс-форвард «Трактора» Авцин может продолжить карьеру в «Куньлуне»

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего Александра Авцина, рассказал о переговорах с китайским «Куньлунь Ред Стар».

«Только что общался со Скоттом Макферсоном (генменеджер «Куньлуня». – Прим. «Чемпионата»), у нас хороший диалог об Александре Авцине. Так, даже для него был сюрприз о новых игроках в его команде. Интересно, кто источник таких «новостей»?» – написал Дементьев в своём «твиттере».

Регулярный чемпионат 29-летний Александр Авцин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», однако 16 октября клуб расторг контракт с игроком. Вскоре нападающий присоединился к «Трактору». В сезоне-2019/2020 Авцин принял участие в 41 матче, записав в актив 17 (6+11) очков при показателе полезности "-4" и 67 минутах штрафа.