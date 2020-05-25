Лехтеря: единственная вещь, которой мне не хватает на карантине – это сходить в ресторан

Нападающий «Спартак» Йори Лехтеря рассказал, как проводит время в условиях карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.
«Как пандемия повлияла на мою жизнь? Не очень сильно, потому что у меня есть летний дом за городом, и я хорошо провожу здесь своё время с семьей. У меня есть место, где можно потренироваться, есть теннисный корт. Единственная вещь, которой мне действительно не хватает, – это сходить и поужинать в ресторане, но зато мы много готовим дома. Пока у меня точно такая же подготовка, как и всегда», — цитирует игрока официальный сайт «Спартака».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лехтеря провёл 51 матч за СКА, записав на свой счёт 30 (15+15) баллов при показателе полезности "+4" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 17 минут и 20 секунд за матч. В плей-офф форвард на лёд не выходил.
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