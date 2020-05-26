Артюхин: требования по финансам у меня достаточно скромные, вряд ли они отпугнут «Витязь»

Нападающий Евгений Артюхин рассказал про переговоры с «Витязем» о новом контракте. Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев объявил о договорённости с клубом.

«Когда ждать подтверждения? Не знаю, вам лучше спросить у самого Шуми и руководства «Витязя». Пока формально мы не продлили соглашение, но надеюсь, сделаем это. Во всяком случае, Подольск для меня в приоритете в плане продолжения карьеры. В прошедшем сезоне меня всё устраивало в клубе — и отличный коллектив, и условия для работы.

Не затруднит ли новый потолок зарплат мне трудоустройство? Тогда на ситуацию очень серьёзно повлияла моя травма. Я не думаю, что сейчас будут сложности. В конце концов, я не выдвигаю каких-то нереальных требований по финансам. Думаю, все хоккеисты, и я не исключение, прекрасно понимают, в каких сейчас условиях мы живём и какой теперь регламент. Так что у меня пожелания достаточно скромные. И вряд ли будут отпугивать клуб», — приводят слова Артюхина «Известия».