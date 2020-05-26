Артюхин: благодарен Торторелле за то, что он поверил в меня и дал шанс в НХЛ

Нападающий Евгений Артюхин поделился мнением о главном тренере «Коламбус Блю Джекетс» Джоне Торторелле, с которым пересекался в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Торторелла — колоритный человек? Это, по-моему, всем очевидно. Очень яркий мужик и отличный тренер. Думаю, один выигрыш Кубка Стэнли с «Тампой» о многом говорит. Но Джон и сейчас отлично работает в «Коламбусе». Я ему очень благодарен за то, что поверил в меня, очень много со мной работал и дал шанс в НХЛ.

Видел ли он меня силовым форвардом? Да, поскольку в первых трёх звеньях места были заняты — очень уж серьёзные мастера там играли. Так что от меня с моими габаритами требовали больше силовой игры. Но Торторелла в этом смысле мне доверял и всегда поддерживал меня», — приводят слова Артюхина «Известия».