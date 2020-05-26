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Савицкис: у рижского «Динамо» осталось четыре кандидата на пост главного тренера

Савицкис: у рижского «Динамо» осталось четыре кандидата на пост главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о ситуации в латвийском клубе КХЛ.

«Ведётся совместная работа, мы пытаемся найти и подписать соглашения со спонсорами. Это очень тяжёлая работа, она ещё не завершена. Пока у меня не будет конкретных договоров, мы не можем двигаться дальше. Вместе с тем мы работаем и смотрим рынок тренеров и игроков, но пока без конкретики.

Мы знаем, какие тренеры и игроки доступны, знаем их возможности, идёт работа. Если у нас будет подписан договор со спонсорами, тогда мы начнём работать конкретно. Пока ждём. Сейчас у нас осталось уже четыре кандидата на пост главного тренера. Среди них есть как латвийские, так и зарубежные специалисты», — цитирует Савицкиса ТАСС.

Источник: Вячеслав Козлов может возглавить рижское «Динамо»
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