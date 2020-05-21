Источник: Вячеслав Козлов может возглавить рижское «Динамо»

Российский тренер Вячеслав Козлов является одним из претендентов на должность главного тренера рижского «Динамо», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Завершив карьеру игрока, Козлов начал работу помощником главного тренера московского «Спартака», выступающего в КХЛ. 10 октября 2016 года, после серии из четырёх поражений подряд, его контракт был расторгнут.
Ровно год назад Козлов вошёл в тренерский штаб «Авангарда», сменив на этому посту Майкла Пелино. До работы в омском клубе специалист возглавлял «Химик». Сегодня, 21 мая, стало известно об уходе Козлова из тренерского штаба «Авангарда».
В минувшем сезоне главным тренером рижского «Динамо» был Гиртс Анкипанс. Под его руководством клуб из столицы Латвии не смог пробиться в плей-офф.
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