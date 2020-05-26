Защитник Эберт, которым интересуется «Торпедо», может продолжить карьеру во «Фрёлунде»

Американский защитник Ник Эберт может продолжить карьеру в шведской «Фрёлунде». При этом на 26-летнего игрока также претендуют клубы КХЛ, сообщает Rakapuckar.

Американец в сезоне-2017/2018 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в «Словане». В 44 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 19 (7+12) очков при показатели полезности «+1», после чего продолжил карьеру в шведском «Эребру».

Минувший сезон Ник провёл в АХЛ, где в 47 матчах за «Хартфорд Вулф Пэк» и «Бельвиль Сенаторз» забросил пять шайб и сделал 11 результативных передач. Последним клубом в карьере игрока был «Хартфорд».

Ранее сообщалось, что клубом КХЛ, который претендует на американского защитника, является нижегородское «Торпедо».