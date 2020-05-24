Источник: американский защитник Эберт может перейти в «Торпедо»
Американский защитник Ник Эберт может перейти в «Торпедо», сообщает «Спорт Бизнес Online».
Американец в сезоне-2017/2018 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге в «Словане». В 44 матчах регулярного чемпионата хоккеист набрал 19 (7+12) очков при показатели полезности «+1», после чего продолжил карьеру в шведском «Эребру». Минувший сезон Ник провёл в АХЛ, где в 47 матчах за «Хартфорд Вулф Пэк» и «Бельвиль Сенаторз» забросил пять шайб и сделал 11 результативных передач.
Ранее нижегородцы подписали контракт с канадским защитником Брэди Остином, который в прошлом сезоне стал лучшим защитником чешской Экстралиги. Примечательно, что интересы Эберта и Остина в России представляет один и тот же агент — словенец Алёша Пилко.
Экс-защитник «Слована» Ник Эберт может вернуться в КХЛ
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