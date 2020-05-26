Зарплата Мозякина снизилась на 130 млн рублей по сравнению со старым контрактом

Зарплата нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякину по новому однолетнему контракту с уральским клубом без учёта бонусов составит 50 млн рублей, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. Таким образом, зарплата Мозякина в «Магнитке» снизилась на 130 млн рублей по сравнению со старым контрактом.

В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

За «Магнитку» опытный форвард выступает с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), побив несколько рекордов лиги.