Агент Мозякина: переговоры получились неоднозначными. Доволен, что история завершилась

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы российского нападающего Сергея Мозякина, рассказал о заключении нового контракта с магнитогорским «Металлургом».
«Контракт Сергея Мозякина с «Металлургом» подписан сроком на один сезон, я доволен, что эта история завершилась. Раз сделка состоялась, то обе стороны остались ей довольны. Сергей и клуб изъявили желание продолжать совместную работу. Конечно, переговоры получились очень тяжёлыми, даже, я бы сказал, неоднозначными. Но контракт подписан, поэтому теперь – только вперёд», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
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