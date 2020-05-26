Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Агент Мозякина: переговоры получились неоднозначными. Доволен, что история завершилась

Агент Мозякина: переговоры получились неоднозначными. Доволен, что история завершилась
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы российского нападающего Сергея Мозякина, рассказал о заключении нового контракта с магнитогорским «Металлургом».

«Контракт Сергея Мозякина с «Металлургом» подписан сроком на один сезон, я доволен, что эта история завершилась. Раз сделка состоялась, то обе стороны остались ей довольны. Сергей и клуб изъявили желание продолжать совместную работу. Конечно, переговоры получились очень тяжёлыми, даже, я бы сказал, неоднозначными. Но контракт подписан, поэтому теперь – только вперёд», — сказал Паремузов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2019/2020 Мозякин получал в «Металлурге» 180 млн рублей. В минувшем сезоне он набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Сергей Мозякин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020