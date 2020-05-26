СКА подписал новый контракт с Ярославом Дыбленко
Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Ярославом Дыбленко, информирует официальный сайт «армейцев» из Санкт-Петербурга. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Ярослав Дыбленко профессиональную карьеру начал в системе подмосковного «Атланта». В КХЛ дебютировал в сезоне-2012/2013, помимо «Атланта» также выступал в московском «Спартаке», в СКА он перешёл летом 2019 года. Вызывался в молодёжную, олимпийскую и национальную команды России, бронзовый призёр молодежного чемпионата мира 2013 года. В сезоне-2019/2020 защитник провёл в составе СКА 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности "+12" и 16 минутах штрафа.
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