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Колесник: Скабелку может успешно заменить иностранный тренер с опытом завоёванных Кубков

Колесник: Скабелку может успешно заменить иностранный тренер с опытом завоёванных Кубков
Хоккей / КХЛ 0

Экс-вратарь казахстанского «Барыса» Виталий Колесник поделился мнением о выступлении клуба из Нур-Султана в сезоне-2019/2020. Напомним, «Барыс» занял второе место на Востоке по итогам регулярного чемпионата и прошёл первый раунд плей-офф, после чего сезон был прерван.

«Команда была интересная, поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть, куда бы она прошла. Были перспективы запросто сыграть в финале конференции или Кубка Гагарина. Думаю, что такие шансы у «Барыса» были.

Какой тренер мог бы успешно заменить Андрея Скабелку? Не знаю насчёт российских специалистов, но думаю, что какой-нибудь иностранный тренер с опытом завоевания каких-то Кубков и первых мест мог бы сформировать команду», — цитирует Колесника Sports.kz.

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