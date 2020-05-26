Колесник: Скабелку может успешно заменить иностранный тренер с опытом завоёванных Кубков
Экс-вратарь казахстанского «Барыса» Виталий Колесник поделился мнением о выступлении клуба из Нур-Султана в сезоне-2019/2020. Напомним, «Барыс» занял второе место на Востоке по итогам регулярного чемпионата и прошёл первый раунд плей-офф, после чего сезон был прерван.
«Команда была интересная, поэтому, конечно, хотелось бы посмотреть, куда бы она прошла. Были перспективы запросто сыграть в финале конференции или Кубка Гагарина. Думаю, что такие шансы у «Барыса» были.
Какой тренер мог бы успешно заменить Андрея Скабелку? Не знаю насчёт российских специалистов, но думаю, что какой-нибудь иностранный тренер с опытом завоевания каких-то Кубков и первых мест мог бы сформировать команду», — цитирует Колесника Sports.kz.
- 26 мая 2020
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