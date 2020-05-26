ХК «Сочи» подписал договор о сотрудничестве с «Ижсталью»

Клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» станет новым партнёром хоккейного клуба «Сочи», информирует официальный сайт «леопардов».
Хоккейные клубы «Сочи» и «Ижсталь» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, в рамках которого южане смогут командировать в команду ВХЛ своих хоккеистов для получения игровой практики.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черноморский коллектив занял девятое место в Западной конференции, записав на свой счёт 59 очков в 62 матчах.
«Ижсталь» в сезоне-2019/2020 не сумела принять участие в розыгрыше Кубка Петрова. Команда по итогам регулярного чемпионата заняла 11-е место в своей конференции, заработав 54 очка в 54 матчах.
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