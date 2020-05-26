Агент Кари Ялонена: у нас нет конкретного предложения от «Барыса», мы в режиме ожидания
Юхо Синтонен, агент известного тренера Кари Ялонена, прокомментировал слухи об интересе казахстанского «Барыса» к его клиенту.
«Да, в восточных и западных СМИ широко обсуждалось, что Кари Ялонен будет кандидатом на должность главного тренера «Барыса». Мой российский партнёр в КХЛ разговаривал по этому поводу с «Барысом», но это не пошло дальше разговоров. Вот так на данный момент.
Сейчас ситуация в режиме ожидания. У нас нет конкретного предложения от „Барыса“», — цитирует агента Sports.kz.
60-летний финский специалист в Континентальной хоккейной лиге возглавлял нижегородское «Торпедо» и пражский «Лев». С последним клубом Ялонен вышел в финал Кубка Гагарина 2014 года, где в семи матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу».
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