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На проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют 10 городов

На проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют 10 городов
Хоккей / НХЛ 0

На проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги претендуют десять городов, сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. В число претендентов, из которых выберут всего два города, вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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