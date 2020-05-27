На проведение матчей плей-офф НХЛ претендуют 10 городов
На проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги претендуют десять городов, сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. В число претендентов, из которых выберут всего два города, вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем награды, вручаемой лучшему снайперу НХЛ
- 27 мая 2020
-
00:47
-
00:37
-
00:21
-
00:15
-
00:08
- 26 мая 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:36
-
23:19
-
22:37
-
22:08
-
21:59
-
21:16
-
20:55
-
20:17
-
19:53
-
19:41
-
19:20
-
18:51
-
18:23
-
17:55
-
17:27
-
17:15
-
17:09
-
17:00
-
16:36
-
16:16
-
16:05
-
15:51
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:19
-
14:55
-
14:32
Партнерский контент