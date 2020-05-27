Стали известны составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева. Группы выглядят так:
Восточная конференция:
«Бостон Брюинз»;
«Вашингтон Кэпиталз»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Филадельфия Флайерз»
Западная конференция:
«Сент-Луис Блюз»;
«Вегас Голден Найтс»;
«Колорадо Эвеланш»;
«Даллас Старз».
Остальные команды, попавшие в топ-24, сыграют в квалификационном раунде.
Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли
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