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Стали известны составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ

Стали известны составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева. Группы выглядят так:

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз»;
«Вашингтон Кэпиталз»;
«Тампа-Бэй Лайтнинг»;
«Филадельфия Флайерз»

Западная конференция:

«Сент-Луис Блюз»;
«Вегас Голден Найтс»;
«Колорадо Эвеланш»;
«Даллас Старз».

Остальные команды, попавшие в топ-24, сыграют в квалификационном раунде.

Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли
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