Стали известны составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн подтвердил, что сезон Национальной хоккейной лиги, приостановленный из-за коронавируса, будет возобновлён.



Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева. Группы выглядят так:



Восточная конференция:



«Бостон Брюинз»;

«Вашингтон Кэпиталз»;

«Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Филадельфия Флайерз»



Западная конференция:



«Сент-Луис Блюз»;

«Вегас Голден Найтс»;

«Колорадо Эвеланш»;

«Даллас Старз».



Остальные команды, попавшие в топ-24, сыграют в квалификационном раунде.

Стали известны пары соперников в квалификационном раунде Кубка Стэнли