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НХЛ планирует применить инновационные решения в организации трансляций матчей

НХЛ планирует применить инновационные решения в организации трансляций матчей
Хоккей / НХЛ 0

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что североамериканская лига планирует воспользоваться ситуацией с пустыми трибунами при возобновлении сезона-2019/2020, применив инновационные решения в оргнаизации трансляций матчей.

«Мы ожидаем, что трансляции матчей с пустыми трибунами откроют для вещателей уникальные инновационные возможности. Мы можем сделать наших болельщиков ближе друг к другу и самому действию. С этой точки зрения мы видим ситуацию позитивно.

Мы планируем уделить немало внимания тому, чтобы сделать презентацию матчей максимально привлекательной, от звуковых эффектов до эффекта виртуального присутствия», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

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