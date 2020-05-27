НХЛ планирует применить инновационные решения в организации трансляций матчей
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что североамериканская лига планирует воспользоваться ситуацией с пустыми трибунами при возобновлении сезона-2019/2020, применив инновационные решения в оргнаизации трансляций матчей.
«Мы ожидаем, что трансляции матчей с пустыми трибунами откроют для вещателей уникальные инновационные возможности. Мы можем сделать наших болельщиков ближе друг к другу и самому действию. С этой точки зрения мы видим ситуацию позитивно.
Мы планируем уделить немало внимания тому, чтобы сделать презентацию матчей максимально привлекательной, от звуковых эффектов до эффекта виртуального присутствия», — цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.
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