Есмантович: корреспонденты ищут сенсации, Сорокин и Капризов не ведут переговоров с ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал информацию, что голкипер Илья Сорокин и нападающий Кирилл Капризов останутся в «армейском» клубе на следующий сезон.

«Я удивляюсь прозорливости корреспондентов, которые пишут информацию, не содержащую никаких основательных вещей. К сожалению, время без хоккея в России подталкивает многих корреспондентов на какую-то сенсацию. Здесь никакой сенсации нет. У Сорокина и Капризова контракты с клубом закончились, и они переговоров с клубом не ведут», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провёл за ЦСКА 57 матчей, в которых забил 33 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф форвард набрал 4 (2+2) очка в 4 матчах.



Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.