Кровопусков: главное, что Ерёменко чувствует в себе силы играть на высоком уровне

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал заключение нового контракта с голкипером Александром Ерёменко.
«Рады сообщить, что контракт с Александром Ерёменко продлён официально. Мы достигли договорённостей с голкипером ещё в начале апреля. Почему долго не было новостей о контракте? Это формальности. Детали договора были согласованы месяц назад. Главное, что Александр чувствует в себе силы играть на высоком уровне. Это важно для нас и для него.
В свою очередь руководство клуба может только гордиться тем, что в московском «Динамо» собраны вратари высокого уровня, которые в придачу являются воспитанниками нашей школы. Знаю, что Ерёменко переписал все вратарские рекорды в «Динамо». Желаю, чтобы в новом сезоне эти рекорды только обновлялись!» — цитирует Кровопускова пресс-служба бело-голубых.
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