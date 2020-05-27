Кровопусков: главное, что Ерёменко чувствует в себе силы играть на высоком уровне

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал заключение нового контракта с голкипером Александром Ерёменко.

«Рады сообщить, что контракт с Александром Ерёменко продлён официально. Мы достигли договорённостей с голкипером ещё в начале апреля. Почему долго не было новостей о контракте? Это формальности. Детали договора были согласованы месяц назад. Главное, что Александр чувствует в себе силы играть на высоком уровне. Это важно для нас и для него.

В свою очередь руководство клуба может только гордиться тем, что в московском «Динамо» собраны вратари высокого уровня, которые в придачу являются воспитанниками нашей школы. Знаю, что Ерёменко переписал все вратарские рекорды в «Динамо». Желаю, чтобы в новом сезоне эти рекорды только обновлялись!» — цитирует Кровопускова пресс-служба бело-голубых.