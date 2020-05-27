«Локомотив» обменял голкипера Антона Красоткина в «Сибирь»
Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с ярославским «Локомотивом», в результате которого в Новосибирск переезжает голкипер Антон Красоткин, сообщается на официальном сайте клуба. «Локомотив» получил денежную компенсацию.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Красоткин провёл 26 матчей за «Адмирал» из Владивостока, одержав семь побед. В среднем голкипер отражал 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,88. Ранее Красоткин провёл два сезона в «Локомотиве» и один год отыграл за тольяттинскую «Ладу».
В сезоне-2019/2020 «Локомотив» занял шестое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде Кубка Гагарина «Локомотив» встретился с финским «Йокеритом», проиграв серию со счётом 2-4.
Антон Красоткин подписал контракт с «Локомотивом»
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