Асетов: Скабелка правильно делал, что каждого игрока вызывал к себе. Его уход — потеря

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов подвёл итоги прошедшего сезона и поделился мнением о работе с главным тренером Андреем Скабелкой.



«Конечно, сезон для меня сложился неудачно. Вначале выбыл на два месяца из-за удаления аппендицита. Пока вливался в игру, выступал за „Номад“. Дальше меня уже начали подключать в „Барыс“. Игра пошла, я начал забивать. Но вновь получил травму и выбыл из строя. Потом пробиться в состав мне было тяжелее, так как все ребята уже были в форме, а я её потерял.



Андрей Скабелка хорошо с нами поработал. Было очень приятно, что он сделал такой шаг навстречу молодым ребятам, предоставив шанс себя проявить. Он хороший тренер, поэтому, конечно, это будет потерей для клуба. Он с каждым из нас разговаривал, вызывал к себе и объяснял, какой игры он ждёт от хоккеиста. Требовал активной игры, чтобы мы цеплялись за шайбу. Думаю, Андрей Владимирович правильно делает, что вызывает каждого хоккеиста к себе, чтобы донести до него свои требования. Считаю, что это правильнее, чем давать одну тактику для всей команды. Он давал всем определённые задания, мог вызвать состав или только тройку», — цитирует Асетова Sports.kz.