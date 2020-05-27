Новым главным тренером «Ижстали» стал Константин Полозов
Новым главным тренером «Ижстали» стал Константин Полозов, информирует официальный сайт клуба из «Ижевска».
В сезонах-2009/2010 и 2010/2011 Полозов входил в тренерский штаб уфимского «Толпара», который в этот период дважды становился бронзовым призёомр чемпионата МХЛ. C 2011 по 2015 год специалист возглавлял «Батыр» из Нефтекамска в МХЛ-Б. 22 января 2015 года был назначен главным тренером клуба «Торос», вместе с Полозовым нефтекамский клуб в третий раз в истории стал обладателем Братины. С 28 июня 2016 года возглавлял «Толпар». С 13 июня 2019 года перешел работать в ДЮСШ ХК «Торос» в качестве заместителя генерального директора по спортивно-методической работе, одновременно возглавив команду «Торос-ЮХЛ».
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