Пресс-служба «Вашингтона»: ещё один Овечкин-младший прибыл!

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» поздравил своего капитана Александра Овечкина с рождением второго сына, которого назвали Ильёй. Российский форвард «столичной» команды во второй раз в жизни стал отцом. Старшего сына зовут Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.



«Еще один Ови-младший прибыл! Поздравляем Овечкиных с рождением их второго мальчика — Ильи!», — указано в сообщении клуба.



Днём ранее Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.

